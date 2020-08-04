بالصور- لا صديق للأكراد سوى الجبال.. زواج لافت فوق ثاني أعلى قمة في العراق

قرر العراقيان سالار وسوما الزواج في موقع على جبل هلكورد بإقليم كردستان العراق، عبر القيام بنزهة ليلية في الجبل.

وأمضى العروسان ليلة زفافهما الأحد داخل خيمة على ارتفاع ألفي متر، ليبدآ في أول صباح لهما تسلق جبل هلكورد، الذي يعد ثاني أعلى جبل في العراق ويرتفع أكثر من 3600 متر.

قضى سالار جوماني (34 عاما) 12 سنة من حياته بالتجول في الجبال واستفاد من حبه لتسلقها ليجد وظيفة في منطقة شومان الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية كدليل لشركات النفط التي تستكشف في المنطقة الجبلية بشمال العراق.

أما زوجته سوما محمد (28 عاما)، فهي طالبة بكلية التربية في جامعة كويسنجق، وهي منطقة جبلية كذلك وتقع قرب الحدود مع إيران.

سالار (يمين) وسوما مولعان بالسير لمسافات طويلة على الجبال (الفرنسية)

وسوما مولعة بالسير لمسافات طويلة على الجبال، إذ تحظى رياضة السير في الجبال بشعبية متزايدة في إقليم كردستان العراق.

ارتدى الأهل والأصدقاء ورفاق المسير على الجبال أحذية المشي والنظارات الشمسية وصولا إلى ستر سميكة جنّبت المحتفين موجة الحر الحارقة التي تضرب العراق منذ عدة أيام مسجلة أرقاما قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية.

وتمسكا بالتقاليد، تحلق المشاركون الذين ارتدى أغلبهم ملابس رياضية وآخرون زيا كرديا، حول العروسين لأداء رقصة "الدبكة" الكردية المميزة.

في نهاية الحفل، توجه سالار وسوما اللذان ارتديا سترتين باللون الأصفر وبنطالين زرقاوين وحملا حقيبتيهما الثقيلتين على ظهريهما إلى خيمتهما، بعد وليمة من الفاكهة الطازجة والجبن الذي أحضر من قرية قريبة.

ويعيد هذا الحدث التذكير بالمثل القائل، إنه "لا صديق للأكراد سوى الجبال".