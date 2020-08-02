بريطانيا تدرس سك عملة تخليدا لذكرى المهاتما غاندي

قالت وزارة الخزانة أمس السبت إن بريطانيا تفكر في سك عملة لتخليد ذكرى المهاتما غاندي بطل استقلال الهند، وسط اهتمام متزايد بالاعتراف بإسهامات الأقليات.

وأضافت أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك طلب من اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة السعي لتقدير السود والآسيويين وأفراد الأقليات الأخرى.

وقالت وزارة الخزانة -في بيان عبر البريد الإلكتروني- إن "اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة تفكر حاليا في سك عملة لإحياء ذكرى غاندي".

وغاندي هو زعيم هندي اشتهر بثقافة اللاعنف وسياسة المقاومة السلمية، ودافع عن حقوق المنبوذين في الهند، وقاوم الاحتلال البريطاني بسلمية صارمة، وفي سنواته الأخيرة دعا الهندوس إلى احترام حقوق المسلمين، فاغتاله أحد الهندوس المتعصبين متهما إياه بالخيانة العظمى.

وولد موهندس كرمشاند غاندي الملقب بـ"المهاتما" (أي صاحب النفس العظيمة أو القديس) يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 1869 في بور بندر بمقاطعة غوجارات بالهند، لأسرة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي.

وكان جده -كما كان والده- رئيس وزراء إمارة بور بندر. وتزوج وهو في 13 من العمر استجابة للتقاليد الهندية المحلية.

سافر إلى بريطانيا عام 1888 لدراسة القانون، وفي عام 1891 عاد منها إلى الهند بعد أن حصل على إجازة جامعية تخوله ممارسة المحاماة.

أسس غاندي ما عرف في عالم السياسة بـ"المقاومة السلمية" أو فلسفة اللاعنف (الساتياراها)، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها "الشجاعة والحقيقة واللاعنف"، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي العميق بالخطر المحدق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف أولا، ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر.

لم ترُق دعوات غاندي لاحترام حقوق المسلمين بعضَ الفئات الهندوسية المتعصبة، واعتبروها خيانة عظمى، فقرروا التخلص منه، وفي 30 يناير/كانون الثاني 1948 أطلق عليه أحد الهندوس المتعصبين 3 رصاصات فخر صريعا.