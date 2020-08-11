بسبب كورونا.. سباق الجائزة الكبرى للشاحنات بألمانيا عبر ‫أجهزة محاكاة

يضغط قائد السيارة ساشا لينز ‫بقوة على مكابح سيارته، ويرتد إلى الوراء في مقعده بسبب قوة رد الفعل. ‫ويحرك ساشا عجلة القيادة قليلا، وهو يقول "بهذه الطريقة يمكن فهم طريقة ‫عمل سيارة الشحن. لا يمكنني أن أتعرف على هذه الطريقة من خلال جهاز ‫المحاكاة".

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‫وعادة ما يقضي لينز شهر يوليو/تموز من كل عام، وسط الأصوات المرتفعة ‫لاحتكاكات إطارات السيارات، وهي تنطلق على طريق أسفلتي حافل بالمنحنيات، ‫في إطار سباق الجائزة الكبرى للشاحنات السنوي الذي يقام في مجمع نوربورغرينغ لرياضات السيارات الشهير في ألمانيا، وسط هتافات تصم الآذان ‫من 100 ألف مشجع.

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‫ويقود لينز شاحنة تشبه الجرار تشارك في أكبر وأكثر سلسلة لسباقات ‫السيارات في العالم مهابة، وهي البطولة الأوروبية لسباق الشاحنات ‫التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

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‫وسيارات الشحن التي تتنافس في السباق، مجهزة بمحركات قوتها 1200 حصان ‫وتزن أكثر من خمسة أطنان، وتصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.

‫غير أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على هذه النوعية من السباقات، بل ‫وألغتها من الساحة الأوروبية -من جمهورية التشيك إلى إسبانيا- وأجبر ‫الفيروس هذه المركبات المصنوعة من الحديد والصلب على التحول إلى الفضاء ‫الافتراضي.

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‫ويقول جورج فوكس، رئيس شركة "إترا للترويج" (ETRA Promotion) بمدينة كوبلنز الألمانية، "قررنا أن ‫نجري السباق عبر الإنترنت"، ويأمل بعد ذلك في إقامة ستة سباقات ‫للشاحنات على أرض الواقع بعد انتهاء شهر أغسطس/آب الجاري، وفقا لما هو ‫مقرر، وربما دون جمهور.

فيروس كورونا أجبر هذه المركبات المصنوعة من الحديد والصلب على التحول إلى الفضاء ‫الافتراضي (الألمانية)

العالم الافتراضي

‫ويرى فوكس أن نقل السباقات إلى العالم الافتراضي يمثل "خطوة كبيرة إلى ‫الأمام".

وأقيمت أول فعالية رقمية في هذا المجال في شهر مايو/أيار ‫الماضي ومن المقرر إقامة الفاعلية الأخيرة منتصف أغسطس/آب الجاري، ‫ويتابع المشجعون السباقات عن كثب، ويقول فوكس "صار لدينا حتى الآن 129 ‫ألف متفرج في المتوسط".

‫ويقوم حاليا 13 من قائدي السيارات بتكييف مهاراتهم لتتماشى مع أجهزة ‫المحاكاة، حيث يقبضون بأيديهم على عجلات القيادة وذراع السرعات، وهم ‫يتابعون الشاشات الكبيرة الموضوعة أمامهم، وبمحاذاتهم.

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‫وساعدت رابطة السباقات الافتراضية على تطوير سلسلة السباقات الرقمية، ‫حيث قامت بتأسيس كل شيء على الفعاليات الحقيقية بأقصى دقة ممكنة، ويواجه ‫قائدو السيارات الذين يخرقون القواعد عقوبات على جهاز المحاكاة، ويبلغ ‫سعر الجهاز من هذه النوعية 3 آلاف يورو (3533 دولارا)، على الأقل.