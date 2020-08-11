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شاهد.. خطيبان يتنافسان ويلقيان خطبة الجمعة معا

المصلون استهجنوا قيام إمامين بالخطبة في الوقت ذاته (مواقع التواصل الاجتماعي)
المصلون استهجنوا قيام إمامين بالخطبة في الوقت ذاته (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/8/2020

أثار مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لخطيبين في مسجد بلبنان، تفاعلات واسعة عبر المنصات.

ويظهر مقطع الفيديو، خطيبين يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد الإيمان بمخيم الراشدية الواقع في منطقة صور بلبنان، ثم يقوم أحدهما بالبدء في الصلاة بينما لا يزال الآخر مستمرا في إلقاء الخطبة.

واستهجن المصلون المشهد الذي بدا فيه المسجد، ونقل الخلافات إلى بيت الله، وبادروا بتصوير الحدث الذي يعد سابقة غريبة.

وفي التفاصيل، يفسر نشطاء الحدث بأنه بسبب رفض الإمام ترك موقعه بعد عزله من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بلبنان.

المصدر : خدمة سند

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