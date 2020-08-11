شاهد.. خطيبان يتنافسان ويلقيان خطبة الجمعة معا

أثار مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لخطيبين في مسجد بلبنان، تفاعلات واسعة عبر المنصات.

ويظهر مقطع الفيديو، خطيبين يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد الإيمان بمخيم الراشدية الواقع في منطقة صور بلبنان، ثم يقوم أحدهما بالبدء في الصلاة بينما لا يزال الآخر مستمرا في إلقاء الخطبة.

مشهد لن تراه بحياتك الا مرة واحدة ولا اظن هذا المشهد سيتكرر.. ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

خطيبين بمسجد واحد في لبنان!

قامت دائرة الاوقاف بعزل الخطيب وأرسلت الجديد فرفض المعزول القرار وكانت النتيجة كما ترون!

الحادث بمسجد الايمان بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بلبنان pic.twitter.com/O2PC9hyJdn — ali al mashhdani (@almashhdani) August 8, 2020

واستهجن المصلون المشهد الذي بدا فيه المسجد، ونقل الخلافات إلى بيت الله، وبادروا بتصوير الحدث الذي يعد سابقة غريبة.

وفي التفاصيل، يفسر نشطاء الحدث بأنه بسبب رفض الإمام ترك موقعه بعد عزله من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بلبنان.