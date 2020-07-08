توم هانكس المتعافي من كورونا: لا أحترم كثيرا المتهاونين بالتدابير الوقائية

قال توم هانكس -الممثل الحائز على جائزة أوسكار والذي تعافى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي- إنه لا يحترم كثيرا الذين يعزفون عن تطبيق التدابير الوقائية، مثل وضع كمامة في الأماكن العامة.

وكان هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أعلنا في مارس/آذار أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

وقال هانكس خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون رويترز في الآونة الأخيرة "على أقل تقدير، هناك 3 أمور بسيطة في استطاعة الجميع فعلها إذا اختاروا ذلك: وضع كمامة، غسل الأيدي، التباعد الاجتماعي. إذا لم تستطع فعل ذلك فأنا لا أكن لك الكثير من الاحترام".

وقارن هانكس -الحائز على أوسكار مرتين عن فيلمي "فيلادلفيا" (Philadelphia) و"فورست غامب" (Forrest Gump)- هذه الإجراءات بالخطوات التي يتخذها السائقون لقيادة السيارة بأمان، وقال "إذا كنت تقود سيارة فعليك استخدام إشارة الانعطاف وتجنب القيادة بسرعة شديدة وتفادي المارة".

وأضاف "سواء أعجبنا ذلك أم لا، نحن جميعا معا في هذا الأمر".

وبسبب جائحة كورونا يعرض فيلم هانكس الجديد "غري هاوند" (greyhound) عبر خدمة آبل للبث اعتبارا من يوم الجمعة، بدلا من عرضه في دور السينما. ولا تزال الكثير من دور السينما في أنحاء العالم مغلقة للحد من تفشي العدوى.

ويجسد هانكس في الفيلم شخصية القائد إرنست كروس ضابط البحرية الذي ينفذ أولى مهامه أثناء الحرب العالمية الثانية. وكتب هانكس سيناريو الفيلم المقتبس من رواية "الراعي الصالح" (The Good Shepherd) التي كتبها سي إس فورستر عام 1955.