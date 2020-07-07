إطلاق 20 ألفا من صغار الهامور في المياه البحرية القطرية

أطلقت وزارة البلدية والبيئة في قطر ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، 20 ألفا من صغار أسماك الهامور في المياه البحرية القطرية، وتعتبر هذه الكمية باكورة إنتاج مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة راس مطبخ.

ووفقا لبيان وصل إلى الجزيرة نت، تأتي عملية إنتاج وإطلاق صغار الهامور ضمن برنامج إثراء المخزون السمكي الذي يتضمن إنتاج صغار الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية المستزرعة محليا، وإطلاقها في المياه القطرية لتساهم في زيادة مخزون هذه الأنواع وبالتالي تنعكس إيجابيا على الإنتاج.

ويندرج هذا البرنامج ضمن برامج إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للموارد الطبيعية، وهو برنامج طموح تشرف على تنفيذه إدارة الثروة السمكية، ويتضمن تفريخ أنواع الأسماك الاقتصادية المرغوبة محليا، وإنتاج اليرقات وإطلاقها في المياه القطرية، لإثراء مخزون تلك الأنواع من الأسماك وبالتالي زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي.

وأتاح مركز أبحاث الأحياء المائية أحدث الموارد والمعدات والكوادر الفنية، ليتكلل الجهد بالنجاح في إطلاق صغار الأسماك التي تعتبر باكورة مبشرة لسلسلة لن تنقطع من الإنتاج المحلي للعديد من الأنواع التي ستأتي تباعا.

البرنامج يهدف لزيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي (الجزيرة)

هذا ويتم إطلاق صغار الأسماك في مواطن ملائمة بيئيا لطبيعتها، يتم تحديدها وفقا لمواصفات ومعايير علمية وبيئية تضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذيتها وحمايتها من المفترسات.

وقام الفريق المختص بالتجهيز والتحضير المسبق لعملية الإطلاق بما يضمن نجاح العمل على الوجه الأكمل المطلوب، حيث تم تجهيز خزانات نقل الأسماك وإعداد وتجهيز مضخات الهواء وإسطوانات الأكسجين والقوارب اللازمة لعمليات نقل صغار الأسماك قبل موعد انطلاق العملية.

بعدها تم تحميل ونقل صغار الأسماك من المفرخ في الشاحنات والقوارب حسب مواقع الإنزال التي تم تحديدها مسبقا، ثم تمت عملية إنزال صغار الأسماك في المواقع البحرية التي تم تخصيصها.