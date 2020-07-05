يضع كمامة ذهبية بقيمة 4 آلاف دولار للوقاية من كورونا

يضع أحدهم كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب من أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا غرب البلاد إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام.

وقال كورهادي لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس". وأضاف "لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى".

وأشار رجل الأعمال البالغ 49 عاما إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغراما لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

رجل الأعمال الهندي: الكمامة بمسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس (رويترز)

وأوضح كورهادي -الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية- أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن شخص يضع كمامة من الفضة.

وتابع "الناس يستوقفونني لالتقاط صور سيلفي معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق".