للناس العاديين وفاحشي الثراء.. هانوي تفتح أول فندق مطلي بالذهب

يرتشف نزلاء فندق "دولتشي هانوي غولدن لايك" في العاصمة الفيتنامية القهوة في فناجين مذهبة، ويستحمون في مغاطس مطلية بهذا المعدن النفيس.

فقد فتح ما وصف بأنه أول فندق مطلي بالذهب أبوابه في هانوي، ويعرب مالكوه عن ثقتهم بنجاحه رغم القيود المفروضة على الطيران بسبب جائحة كوفيد-19.

وكلف بناء الفندق 200 مليون دولار. وقد طلي بالذهب من عيار 24 قيراطا بهو الفندق وحوض السباحة والغرف، فضلا عن أواني المائدة.

وتبلغ كلفة النزول في الفندق 250 دولاراً في الليلة، وهو سعر مرتفع بالنسبة لفيتنام، لكن بعض أثرياء البلاد يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة ترف.

وقال نغوين هو دوونغ رئيس مجموعة "هوا بين" المالكة للفندق "نريد أن ينزل في الفندق أناس عاديون وآخرون فاحشو الثراء".

ويطل حوض السباحة على المدينة في حين تقدم وجبات الطعام في الطابق 25 للفندق الواقع وسط العاصمة. وقد تمزج الأطباق "بمادة ذهبية" غامضة على ما يفيد الملاك.

كلفة الليلة الواحدة بالفندق 250 دولارا (رويترز)

ويعرب النزلاء عن سعادتهم الكبرى لارتياد هذا الفندق الفخم.

وقال الكوري الجنوبي فيليب بارك ضاحكا "عندما وصلت إلى هنا شعرت وكأني ملك.. لا بل فرعون مصر".

وأضاف الفيتنامي لوون فان توان "استمتعت فعلا بالفخامة" مشيرا إلى أنه شعر بأن وضعه الاجتماعي "ارتقى فورا".

وتعزى كلفة البناء المتواضعة نسبيا إلى تنفيذ الطلاء بالذهب محليا مما أدى إلى خفض الكلفة بشكل كبير.

وعاد رئيس المجموعة المالكة للفندق ليوضح أنهم يملكون مصنعا لطلاء الذهب "لذا فإن كلفة تجهيزات الفندق وأثاثه كانت منخفضة نسبيا".

ولم تمنعه الجائحة التي شلت السياحة العالمية من تدشين الفندق بعدما نالت فيتنام إشادة بسبب اعتمادها إجراءات إغلاق سريعة أدت إلى احتواء انتشار الوباء. وقال دوونغ "سنحقق الأرباح بالتأكيد العام المقبل".