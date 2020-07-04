مهرجان موسيقي بلجيكي يختار جمهوره بالقرعة لحضور حفلاته في قوارب

اكتفى مهرجان للموسيقى الإلكترونية في بلجيكا -الذي يستقطب عادة نحو 10 آلاف شخص يوميا- باختيار مئات من المحظوظين بالقرعة لحضور حفلاته التي افتتحت مساء أول أمس الخميس، ولكن ليس من المدرجات بل من قوارب، احتراما لمبدأ التباعد الجسدي مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستتاح فرصة حضور كل حفلة من مهرجان "بارادايز سيتي" لنحو 400 شخص، وهو الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في الهواء الطلق، وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها لـ8 أشخاص.

ويجمع المهرجان في الأوقات العادية نحو 10 آلاف شخص يوميا في حديقة قصر ريبوكور على بعد حوالي 20 كيلومترا من بروكسل.

وقال أنطوان دو برادانديرد -وهو أحد منظمي المهرجان- "فكرنا في طريقة لإقامة المهرجان هذه السنة رغم القيود المفروضة، وارتأينا أن القوارب يمكن أن تكون مثالية" نظرا إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد الجسدي.

وتابع "مهرجاننا هو الأول بحضور جمهور في بلجيكا منذ رفع الحجر المنزلي، وبالتالي أظهر الناس حماسة كبيرة لحضور حفلاته ومشاهدة الفنانين يعزفون".

وصممت القوارب خلال شهر واحد، ثم نفذّت في أيام، وهي مصنوعة من الخشب ومزودة بمجاذيف، وبإمكان الموجودين على متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء.

ويتم اختيار المحظوظين بالقرعة، وسيتمكنون من حضور الحفلات مجانا، وللفائز أن يوجه دعوات إلى 7 أشخاص آخرين من الدائرة القريبة منه.