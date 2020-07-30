تعبّر عن الفرحة بقرب عودة الحجاج.. كتارا تجدد الموروث الشعبي بفعالية "الحية بية"

وسط إجراءات احترازية كاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا -اليوم الخميس التاسع من ذي الحجة- فعالية الحية بية التي أقيمت على شاطئ كتارا بحضور مميز للأطفال مع ذويهم.

الحية بية تساهم في المحافظة على الموروث القطري من خلال البرامج الهادفة والممتعة (الجزيرة)

وتسعى كتارا من خلال هذه الفعالية إلى تجديد التراث القطري وإحياء الموروث الشعبي وترسيخ العادات والتقاليد المرتبطة بالهوية القطرية، وتنمية ثقافة الطفل في ما يتعلق بالتقاليد الشعبية القديمة.

توزيع الحية بية على الأطفال ليستمتعوا بالأجواء التراثية المفرحة (الجزيرة)

وتم توزيع الحية بية على الأطفال الذين استمتعوا بالأجواء التراثية المفرحة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الدمى المتحركة التي تجولت وأضفت مزيدا من البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

"الحيّة بيّة " موروث شعبي يعبر عن الفرحة بقرب عودة الحجاج (الجزيرة)

جدير بالذكر أنّ "الحيّة بيّة" موروث شعبي يعبر عن الفرحة بقرب عودة الحجاج، ويبدأ في الأول من شهر ذي الحجة، حيث يتجمع الصغار ويُحضر كل طفل الخامات التي يحتاج إليها لزراعة الحيّة، وهي عبارة عن علبة فارغة أو سلال خوص صغيرة، تُزرع فيها بعض حبوب الشعير والقمح أو العدس.

كلما كانت "الحيِّة" كبيرة كانت مدعاة لافتخار صاحبها أمام أترابه (الجزيرة)

وتُعلق "الحية" في مكان آمن يتعرض للهواء وأشعة الشمس، ويتعهدها الطفل بالري مع المحافظة عليها ورعايتها، وهذا جزء مهم من هذه الممارسة الشعبية، وكلما كانت "الحيِّة" كبيرة كانت مدعاة لافتخار صاحبها أمام أترابه.