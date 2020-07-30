تعبّر عن الفرحة بقرب عودة الحجاج.. كتارا تجدد الموروث الشعبي بفعالية "الحية بية"

تأخذ بهجة عيد الأضحى ألوانا متنوعة ومنها الزينة التي تجدد البيوت، وتدخل الفرح للقلوب بمناسبة جميلة. ولزينة الأضحى خصوصية ترتبط بالعيد وبعودة الحجاج إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج.
وسط إجراءات احترازية كاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا -اليوم الخميس التاسع من ذي الحجة- فعالية الحية بية التي أقيمت على شاطئ كتارا بحضور مميز للأطفال مع ذويهم.
وتسعى كتارا من خلال هذه الفعالية إلى تجديد التراث القطري وإحياء الموروث الشعبي وترسيخ العادات والتقاليد المرتبطة بالهوية القطرية، وتنمية ثقافة الطفل في ما يتعلق بالتقاليد الشعبية القديمة.
وتم توزيع الحية بية على الأطفال الذين استمتعوا بالأجواء التراثية المفرحة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الدمى المتحركة التي تجولت وأضفت مزيدا من البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.
جدير بالذكر أنّ "الحيّة بيّة" موروث شعبي يعبر عن الفرحة بقرب عودة الحجاج، ويبدأ في الأول من شهر ذي الحجة، حيث يتجمع الصغار ويُحضر كل طفل الخامات التي يحتاج إليها لزراعة الحيّة، وهي عبارة عن علبة فارغة أو سلال خوص صغيرة، تُزرع فيها بعض حبوب الشعير والقمح أو العدس.
وتُعلق "الحية" في مكان آمن يتعرض للهواء وأشعة الشمس، ويتعهدها الطفل بالري مع المحافظة عليها ورعايتها، وهذا جزء مهم من هذه الممارسة الشعبية، وكلما كانت "الحيِّة" كبيرة كانت مدعاة لافتخار صاحبها أمام أترابه.