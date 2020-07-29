ماكدونالدز.. انخفاض حاد في الأرباح بسبب كورونا

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" انخفاضا حادا في أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري نتيجة تراجع المبيعات بسبب الإغلاقات المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" التي أثرت سلبا على فروعها حول العالم.

وتراجعت أرباح الشركة العملاقة بنسبة 68% لتصل إلى 483.8 مليون دولار، بعدما هوت عائداتها بنحو 30% إلى 3.8 مليارات دولار.

كما تراجعت المبيعات في جميع الأسواق الرئيسية لعملاق الوجبات السريعة، لكن سوق الولايات المتحدة تفوقت على مناطق أخرى بسبب خدمتي الطلب أثناء القيادة وتسلم الطعام من دون تناوله في المطعم اللتين استمرتا حتى مع توقف خدمات تناول الطعام في المطاعم.

وتحسنت المبيعات خلال هذا الربع في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الدولية مع رفع الحكومات المختلفة إجراءات الإغلاق ومعاودة عمل مزيد من القطاعات الاقتصادية.

وقال المدير التنفيذي للشركة كريس كيمبسزنكسي "لقد ساعدَنا حضورنا القوي من خلال خدمة الطلب أثناء القيادة والاستثمارات التي قمنا بها في خدمة التوصيل والخدمة الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل جيد خلال هذه المرحلة المضطربة".

وتابع "نرى تحسنا مستمرا في مردودنا خلال الربع الثاني مع إعادة فتح الأسواق حول العالم".

والأسبوع الماضي، أعلنت ماكدونالدز أنها ستبدأ بمطالبة زبائنها بوضع كمامات في المطاعم الأميركية بدءا من 1 أغطس/آب وستوقف خطتها لإعادة فتح مزيد من مطاعمها في الولايات المتحدة، على وقع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة العملاقة أنها أعادت فتح نحو ألفي مطعم في الولايات المتحدة بسعة مخفضة، أي ما يقرب من 15% من إجمالي عدد المطاعم في السوق المحلية للشركة.

وتراجع سهم الشركة الثلاثاء 2.4% إلى 196.51 دولارا في عمليات ما قبل فتح أسواق الأوراق المالية.