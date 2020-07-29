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الأردن.. وجبة شاورما تقتل طفلا وترسل 826 شخص إلى المستشفى

الفحوص المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج (فري بيك)
الفحوص المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج (فري بيك)
29/7/2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء وفاة طفل عمره 5 سنوات، وإصابة 826 شخص في منطقة عين الباشا، بتسمم غذائي بعد تناول وجبة شاورما.

وأوضحت -في بيان لها- أن الطفل المتوفى أدخل مستشفى الأمير حسين في منطقة عين الباشا لتقديم العلاج ومتابعته من قبل الفرق الطبية والتمريضية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بالتسمم.

وأشارت إلى أن جميع المصابين أدخلوا مستشفيات وزارة الصحة، حيث أظهرت الفحوص المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج.

المصدر : خدمة سند

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