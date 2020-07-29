الأردن.. وجبة شاورما تقتل طفلا وترسل 826 شخص إلى المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء وفاة طفل عمره 5 سنوات، وإصابة 826 شخص في منطقة عين الباشا، بتسمم غذائي بعد تناول وجبة شاورما.

وأوضحت -في بيان لها- أن الطفل المتوفى أدخل مستشفى الأمير حسين في منطقة عين الباشا لتقديم العلاج ومتابعته من قبل الفرق الطبية والتمريضية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بالتسمم.

اعلنت وزارة الصحة عن وفاة طفل عمره 5 سنوات، واصابة 700 شخص في منطقة عين الباشا بتسمم غذائي بعد تناول وجبة شاورما حسب اخر احصائية.https://t.co/qvxIAciHxO#الأردن #وزارة_الصحة #صحتك_بتهمنا — وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) July 29, 2020

وأشارت إلى أن جميع المصابين أدخلوا مستشفيات وزارة الصحة، حيث أظهرت الفحوص المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج.