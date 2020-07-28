طبيب الغلابة في ذمة الله.. مواقع التواصل بمصر تنعى الدكتور محمد مشالي

نعى مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي الطبيب المصري محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة، بعد إعلان وفاته فجر اليوم الثلاثاء.

وودع المدونون على اختلاف انتماءاتهم وجنسياتهم الطبيب محمد مشالي، مؤكدين أنه مثال لن يتكرر ويجب الاحتذاء به في تفانيه وإخلاصه لوطنه وعمله.

وشارك المدونون رسومات ومقاطع فيديو تحكي قصة حياته، خاصة الفترة الأخيرة التي أصبح فيها مثارا للجدل بين مؤيد ومعارض له.

وتخرج الطبيب محمد مشالي في كلية طب قصر العيني عام 1967، وكان مسؤولا عن أسرته عقب وفاة والده فعمل بالريف المصري، وقرر تكريس حياته وعلمه لخدمة الفقراء بعد حادثة وفاة أحد الأطفال بين يديه بسبب عدم قدرة أسرته على توفير الدواء له.

وفاة الدكتور المصري محمد عبد الغفار مشالي او كما اشتهر بـ #طبيب_الغلابه والفقراء..

حيث كان يكرر قائلاً: عاهدت الله ألا آخذ قرشًا واحدًا من فقير أو معدوم

وسأبقى في عبادتي أساعد الفقراء إلى أن يتوفاني الله.

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ما أحوج المجتمعات إلى هذا النوع الكريم المعطاء من البشر.#محمد_المشالي pic.twitter.com/gQ6wfSQdBJ — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) July 28, 2020

وأثار الطبيب مشالي الجدل بسبب مظهره وعيادته التي اعتبرها كثير من الأطباء صورة خاطئة ونموذجا تريد الدولة تصديره على حساب دعم الأطباء.

وعاود مشالي الظهور في شهر رمضان الماضي بعد محاولة تقديم مساعدة مادية له من قبل البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن"، ليرفض بدوره تلك المساعدة.