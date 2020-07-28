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شاهد.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة

تم اختيار 10 آلاف متقدم لأداء الحج (الجزيرة)
تم اختيار 10 آلاف متقدم لأداء الحج (الجزيرة)
28/7/2020

نشر الحساب الرسمي للحرمين الشريفين على تويتر مقاطع فيديو لعمليات تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة استعدادا لبدء الحج.

وتظهر المشاهد المصورة داخل المسجد الحرام عمليات التطييب بالعود وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ستطبق خلال الحج.

تعقيم الكعبة

 

تطييب الكعبة بالعود

إجراءات التباعد الاجتماعي

 

وتم اختيار نحو 10 آلاف متقدم لأداء الحج، في عملية وصفها كثيرون بأنها لم تكن واضحة، حيث أعلنت السلطات السعودية في البداية أن عدد الذين سيؤدون المناسك سيكون ألف شخص فقط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتسبب القرار في خيبة أمل كثيرين.

وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لن يشارك ملايين الحجاج من خارج السعودية في مناسك الحج، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

المصدر : الفرنسية + خدمة سند

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