شاهد.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة

نشر الحساب الرسمي للحرمين الشريفين على تويتر مقاطع فيديو لعمليات تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة استعدادا لبدء الحج.

وتظهر المشاهد المصورة داخل المسجد الحرام عمليات التطييب بالعود وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ستطبق خلال الحج.

تعقيم الكعبة

Sterilization of the Kabah and the black stone earlier today#Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/LZEnvOdrJa — Haramain Sharifain (@hsharifain) July 25, 2020

تطييب الكعبة بالعود

إجراءات التباعد الاجتماعي

Paths labeled in the Mataaf to ensure physical distancing during performance of Tawaaf#Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/Wtyxp9ThEO — Haramain Sharifain (@hsharifain) July 27, 2020

وتم اختيار نحو 10 آلاف متقدم لأداء الحج، في عملية وصفها كثيرون بأنها لم تكن واضحة، حيث أعلنت السلطات السعودية في البداية أن عدد الذين سيؤدون المناسك سيكون ألف شخص فقط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتسبب القرار في خيبة أمل كثيرين.

وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لن يشارك ملايين الحجاج من خارج السعودية في مناسك الحج، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.