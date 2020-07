شاهد.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة

نشر الحساب الرسمي للحرمين الشريفين على تويتر مقاطع فيديو لعمليات تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة استعدادا لبدء الحج.

وتظهر المشاهد المصورة داخل المسجد الحرام عمليات التطييب بالعود وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ستطبق خلال الحج.

Sterilization of the Kabah and the black stone earlier today #Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/LZEnvOdrJa

Applying Oud to the Kabah #Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/5PWnh9oofB

Paths labeled in the Mataaf to ensure physical distancing during performance of Tawaaf#Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/Wtyxp9ThEO

