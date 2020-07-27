شاهد.. الأمطار تغرق شوارع الطائف بالسعودية

شهدت محافظة الطائف جنوب غربي السعودية أمطارا تسببت في غرق كثير من الشوارع والطرق الرئيسية فيها.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، كما تفاعل مغردون مع ذلك بوسمي "الطايف_الآن" و"الطايف_تغرق".

في غضون ذلك، نشرت محافظة الطائف على حسابها في تويتر توضيحات بشأن الطرق المغلقة جزئيا بسبب الفيضانات التي سببها هطل المطر الغزير.

🔴 مواطن يرصد كثافة السيول بالقرب من سوق العنقري pic.twitter.com/vTvnOnoMhG — ماجد النفيعي 🇸🇦 (@maged_okaz) July 24, 2020

وادي جليل،شمال الطائف

الله يستر عليه pic.twitter.com/DbVtOg1GdV — خالد المبدِّل (@kssm1388) July 25, 2020