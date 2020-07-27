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منوعات|السعودية

شاهد.. الأمطار تغرق شوارع الطائف بالسعودية

26/7/2020

شهدت محافظة الطائف جنوب غربي السعودية أمطارا تسببت في غرق كثير من الشوارع والطرق الرئيسية فيها.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، كما تفاعل مغردون مع ذلك بوسمي "الطايف_الآن" و"الطايف_تغرق".

في غضون ذلك، نشرت محافظة الطائف على حسابها في تويتر توضيحات بشأن الطرق المغلقة جزئيا بسبب الفيضانات التي سببها هطل المطر الغزير.

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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