بملابس الزفاف.. عروسان أجنبيان يلتقطان صورا تذكارية في آيا صوفيا

وصل عروسان أجنبيان مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، السبت الماضي، لالتقاط صور تذكارية بالمسجد بعد يوم من إعادة فتحه للعبادة.

وبثت وسائل إعلام تركية صورا للعروسين اللذين قدما من النمسا وألمانيا ويخططان لعقد قرانهما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وظهر العروسان بملابس الزفاف بمحيط المسجد والتقطا الصور التذكارية وتحدثا لوسائل إعلام تركية عن شعورهما بالسعادة الكبيرة لتسجيل هذا الحدث التاريخي في صور زفافهما.