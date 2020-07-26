شاهد- أغنية قد تفعل ما لا تفعله الأدوية.. هكذا يجمل صيدلاني عراقي طرق الوقاية من كورونا

يرغب الصيدلاني العراقي أحمد الساهر في مساعدة المواطنين وبعض المرضى على التكيف مع الوضع، وحماية أنفسهم من فيروس كورونا من خلال الاستماع لأغنية بصوته عن الإجراءات اللازمة للحد من تفشي المرض.

وكوّن الساهر (32 عاما) فريقا مع زميله الشاعر قاسم الجيزاني، وأنتجا معا أغنية تهدف إلى زيادة توعية المجتمع بخصوص وضع الكمامات وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم من كورونا.

وسواء أكان الساهر يغني في أروقة مستشفى بالبصرة حيث يعمل متطوعا، أو في صيدليته، فإنه يأمل أن تسهم موسيقاه في توعية المجتمع وفي الوقت ذاته رفع معنويات المرضى في المستشفيات الذين يحاربون المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وأنتج الساهر وشريكه مقطعا مصورا غنائيا لهذا الغرض، ونشراه على الإنترنت.

وقال كاتب الأغنية الشاعر قاسم الجيزاني إن الفكرة تولدت لإعطاء دافع إيجابي ونفسيّ للمرضى وجعلهم يشعرون بالاسترخاء والسعادة، وكذلك للفرق الطبية ليواصلوا العمل.

وأوضح الساهر أن مقطعا صغيرا من أغنية قد يفعل ما لا تفعله كمية كبيرة من الأدوية.

والساهر شغوف بالغناء منذ صغره، وأنتج ثلاث أغنيات تتناول أحدثها موضوع جائحة كورونا، أما الأغنيتان الأخريان فتدوران حول

الحب والوطنية.

وقال المواطن العراقي كاظم جخيور إن "الموسيقى لها آثار إيجابية خاصة على المريض والشخص الذي يعاني من المصاعب والظروف الصعبة، ويتعين إيلاء الاهتمام للأغاني والموسيقى التي يؤديها بعض الأطباء والصيادلة في المستشفيات".

وسجل العراق حتى يوم الأحد 107 ألفا و573 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 4284 وفاة.