جمعية خيرية أردنية تقيم حفل زفافها الجماعي إلكترونيا

نظمت جمعية العفاف الخيرية في الأردن حفل زفافها الجماعي رقم 28 هذا العام بمشاركة 50 عريسا وعروسا عبر الإنترنت، تماشيا مع الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا في البلاد.

ودأبت جمعية العفاف على تنظيم حفلات زفاف جماعية يشارك فيها العشرات من الشباب والفتيات، حيث نظمت 27 حفلا خلال الأعوام الماضية.

وبحسب تصريحات مدير الجمعية مفيد سرحان، فإن الزفاف أقيم من منازل المشاركين، واقتصر الحضور على أسر العرسان المشاركين في الحفل فقط.

ونشرت الجمعية بثا مباشرا لحفل الزفاف الجماعي الإلكتروني بمشاركات العرسان وفيديوهات من منازلهم على حسابها على الفيسبوك.