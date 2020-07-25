تزوج خمس مرات.. شفاء باكستاني عمره 103 أعوام من كورونا

قال أقارب رجل باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء إنه تعافى من مرض كوفيد-19 ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم، متغلبا على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية.

وخرج عزيز عبد العليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل يوليو/تموز الحالي.

وقال أحمد، نجل عبد العليم، لرويترز عبر الهاتف من قريته الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية مع الصين وأفغانستان، "كنا نشعر بالقلق عليه نظرا لسنه، لكنه لم يكن منزعجا على الإطلاق".

ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته، وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس، لكنه لم يكن مرتاحا، رغم ذلك، للبقاء في العزل.

وقال أحمد، وهو نجار تجاوز الـ50 عاما، إن والده كان يعمل نجارا حتى السبعينيات من العمر، وتوفيت في حياته ثلاث زوجات وتسعة من الأبناء والبنات، مضيفا أن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حاليا من الخامسة.

وقال الدكتور سردار نواز، وهو مسؤول طبي كبير في مركز الحالات الطارئة التابع لخدمة آغا خان الصحية، لرويترز أمس الجمعة إن عبد العليم كان بحاجة أيضا للدعم المعنوي والنفسي في فترة العزل والعلاج.