كل القطط مرحّب بها في مساجدنا.. تركيا تسمح للقطة جلي بالبقاء في آيا صوفيا

بآلاف المتابعين على تطبيق الصور "إنستغرام"، وإعجاب رئيس أميركي سابق بها، أصبحت القطة "جلي" مشهورة تقريبا كشهرة المكان الذي تعيش فيه: جامع آيا صوفيا في إسطنبول.

ومع عودة الصلوات إلى مسجد آيا صوفيا بعد إلغاء قرار تحويله إلى متحف، كان البعض يتساءلون عن مصير جلي وما إذا كان يجب أن تخرج من المكان، وطرح السؤال في وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت القطة الرمادية ذات العينين الخضراوين أيقونة لزوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي التقط له فيديو عام 2009 وهو يربت عليها.

وأعلنت السلطات أن جلي يمكنها أن تبقى في المكان. وقال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -لرويترز- إن جلي مثل غيرها من القطط في المنطقة، ستبقى في الأماكن التي اعتادت العيش فيها.

وأضاف قالن "ذاع صيت تلك القطة، وهناك العديد غيرها لم يتمتع بعد بتلك الشهرة. ستظل تلك القطة هناك، وكل القطط مرحب بها في مساجدنا".

وكان هذا الخبر سعيدا للمرشدة السياحية أوموت باهتشجي التي كانت قد أنشأت حسابا على إنستغرام للقطة جلي قبل 4 سنوات، أصبح له الآن 48 ألف متابع، وهو يمتلئ بصور للقطة، وبعضها مرتبط بأسماء السائحين الذين رأوها.

وقالت باهتشجي "بدأت جلي تلفت انتباهي في كل مرة أذهب فيها إلى آيا صوفيا، لأنها كانت تقف أمام الناس كعارضة أزياء.. أتلقى رسائل من قبيل: جلي، سنأتي إلى إسطنبول لرؤيتك، إنه حقا شعور رائع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا ألغت قبل أسبوعين قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، وبعدها وقّع أردوغان مرسوما يقضي بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة.