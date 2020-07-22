الإمبراطور الياباني السابق أكيهيتو يكتشف نوعا جديدا من الأسماك

عاد إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو -وهو باحث في علم الأحياء البحرية- إلى الاهتمام بالمجال الذي طالما كان شغوفا به منذ تنازله عن العرش.

وذكرت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية في تقريرها أنه منذ أن غادر عرش اليابان ومتاعبه في أبريل/نيسان 2019، تمكن الإمبراطور السابق (86 عاما) من استئناف أبحاثه في علم الأحياء البحرية، وهو شغف كرّس له نفسه تماما، لدرجة أنه اكتشف مؤخرا نوعا جديدا من الأسماك.

وبفضل أشغال أكيهيتو، تم الكشف عن نوع جديد من الأسماك القوبيونية (Gobiidae) التي تشبه الضفادع.

ويعود فضل اكتشاف هذه الفصيلة -التي تم التفطن إليها قبل نحو عقد من الزمن في جزيرة أوكيناوا- إلى التحليل الدقيق لأكيهيتو، الذي استند إلى محاذاة مستقبلاته الحسية، ليتوصل إلى أن هذه السمكة لم تكن قوبيونية مثل نظيراتها.

وأضافت المجلة أن لدى أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش، والذي اكتشف بالفعل 9 أنواع جديدة خلال حياته المهنية؛ شغفا غير محدود بالأسماك القوبيونية، التي بدأ دراستها في الستينيات، كما كان وراء التوصل إلى طريقة تصنيف هذه الأسماك الغريبة.

وحين كان وليا للعهد، نشر أكيهيتو تقارير كل عام تقريبا، وعندما تولى منصبه كان يجد صعوبة في تخصيص وقت للأبحاث.