نام وأصبح أغنى من ماكدونالد ونايكي.. بيزوس يضيف 13 مليار دولار في ليلة واحدة

أعلنت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن جيف بيزوس مؤسس أمازون -أغنى رجل في العالم- أضاف 13 مليار دولار إلى صافي ثروته أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية على الإطلاق لفرد منذ إنشاء مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في عام 2012.

وارتفعت أسهم أمازون 7.9%، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، مما زاد التفاؤل بشأن اتجاهات التسوق على الإنترنت، وقد وصلت الآن إلى 73% هذا العام.

وكانت ثروة بيزوس قد شهدت زيادة 74 مليار دولار في عام 2020 لتصل إلى 189.3 مليار دولار، على الرغم من دخول الولايات المتحدة في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبيزوس الآن يمتلك ثروة أكبر من القيمة السوقية لشركات عملاقة من أمثال "ماكدونالدز كورب" (McDonald’s Corp) و"نايكي" (Nike) و"إكسون موبايل كورب" (Exxon Mobil Corp).

وكسبت زوجة بيزوس السابقة ماكينزى 4.6 مليارات دولار أمس الاثنين أيضا، وأصبحت رقم 13 على قائمة أغنى شخص في العالم.

وشهد عملاقة آخرون في مجال التكنولوجيا زيادة في ثرواتهم أيضا، ويعود ذلك جزئيا إلى اضطرار الناس للبقاء في منازلهم، ودعمهم الدفعة التي حصلت عليها الأسواق بسبب جهود الإغاثة غير المسبوقة من قبل الحكومات والبنوك المركزية.

فقد أضاف مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك 15 مليار دولار لصافي ثروته هذا العام حتى الآن، على الرغم مما تواجهه شركته من مقاطعة إعلانية من كبرى الشركات بسبب سياسة الموقع الخاصة بالتعامل مع خطاب الكراهية.