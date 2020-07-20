عبر مقطع من مسلسل قديم.. الفنان السوري ياسر العظمة يسخر من "الانتخابات الديمقراطية"

نشر الممثل السوري الشهير ياسر العظمة عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو بعنوان "الانتخابات الديمقراطية" مأخوذا من حلقة ساخرة من مسلسله الشهير "مرايا".

وتزامن نشره للمقطع "الانتخابات الديمقراطية" عبر حسابه مع بدء الانتخابات لمجلس الشعب في سوريا يوم الأحد ضمن الدورة التشريعية الثالثة التي شارك فيها عدد كبير من المرشحين وظهر فيها الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته وهما يدليان بصوتيهما في الاقتراع.

وأظهر المقطع قصة رجل سوري (يقوم بدوره العظمة) أثناء ظهوره في لقاء صحفي يتحدث فيه عن الانتخابات وأنه غير مهتم بها، مما أدى إلى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وإجباره على انتخاب شخص محدد.

وقد حظيت تغريدة العظمة هذه بنحو 9 آلاف رد وأكثر من 560 مشاركة ونحو 650 تعليقا، معظمها أشاد بالفنان السوري ومسلسله المعروف "مرايا".

و"مرايا" مسلسل سوري ناقد في إطاري كوميدي، وهو متعدد الأجزاء حيث بدأ في عام 1982، وكان آخرها مرايا 2013. وحقق المسلسل نجاحا باهرا، وعرضت أجزاؤه القديمة والحديثة على فضائيات عربية عدة منذ الثمانينيات وحتى اليوم.