الباريسيون يشاهدون السينما من قوارب على نهر السين

في الوقت الذي تلقت فيه "سينما السيارات" دفعة مع انتهاء إجراءات العزل العام تدريجيا وسط انتشار مرض كوفيد-19، يمكن لمحبي السينما في باريس الآن تناول "الفشار" وهم يشاهدون فيلما من قارب على نهر السين.

وفي إطار خطة "باري بلاج" السنوية لتحويل أجزاء من نهر السين إلى شواطئ اصطناعية، تمكن رواد السينما يوم السبت من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي "لو جران بان" مجانا.

وقالت إلواز بلوم (25 عاما) "استمتعت حقا بالسينما في الهواء الطلق. إنها تمثل بداية الصيف، ورغم أننا بالفعل في منتصف يوليو/تموز، فهي بالنسبة لي تمثل بداية المغامرات الصيفية الباريسية".

وتابعت "أستمتع حقا بفكرة القوارب.. مشاهدة فيلم من على مياه السين، لم أرغب في أن يفوتني هذا".

ويمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص يعرفون بعضهم البعض. ويأمل المنظمون إقامة عروض مماثلة خلال احتفالات "باري بلاج" التي تستمر ستة أسابيع. ويشاهد البعض الآخر الفيلم من كراسي الاستلقاء حين تطفو شاشة العرض فوق نهر السين.

وأعيد فتح دور السينما في فرنسا، لكن مستويات الإشغال لا تزال منخفضة للغاية. وبينما الفيروس كان تحت السيطرة مع انخفاض الوفيات وعدد الأشخاص في العناية المركزة، زادت الإصابات اليومية قبل موسم العطلة الصيفية.

يُذكر أنه قتل بسبب الوباء ما يربو على 30 ألف شخص في فرنسا.

وحققت الشواطئ الاصطناعية، على ضفتي نهر السين وسط باريس وبحيرة باسان دو لا فيليت الاصطناعية شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ أن أطلقها رئيس بلدية باريس السابق برترون ديلانوي عام 2002.