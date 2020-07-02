تويتر تزيل صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية

أزالت شركة تويتر صورة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصتها للتواصل الاجتماعي، بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة نيويورك تايمز.

ونشر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو/حزيران، قال فيها "في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم" واستخدم صورة له في الخلفية.

وهذه الصورة كان قد التقطها مصور نيويورك تايمز لتنشر مع تحقيق في سبتمبر/أيلول 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة ذلك الوقت.

وتعرض تويتر الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول "هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية".

وتعد هذه أحدث خطوة تتخذها تويتر لإزالة تغريدات لترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو لأنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.

وبدأت تويتر التحرك ضد تغريدات ترامب في مايو/أيار وتصادمت معه مرارا منذ ذلك الحين. وهدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفت تويتر إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة، وحجبت تغريدة عن النهب قالت إنها تحرض على العنف.

وأزالت منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام كذلك مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي في مينيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، وذلك أيضا بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.