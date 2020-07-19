سائق قطار بألمانيا ينقذ امرأة من الدهس في اللحظة الأخيرة

تمكن سائق قطار من إنقاذ امرأة مخمورة من الدهس على قضبان السكة الحديدية في ألمانيا في اللحظة الأخيرة.

وذكرت الشرطة أن المرأة كانت تجلس على قضبان السكة الحديدية في ساعة مبكرة في الصباح، عندما اقترب القطار منها ولاحظها السائق، فقام باستخدام آلية الكبح السريع.

وحاولت المرأة (24 عاما) القيام من على القضبان لإنقاذ نفسها إلا أنها لم تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، حيث لامستها عربة القاطرة مما أدى إلى سقوطها على الأرض، لكنها تمكنت من الوقوف ثانية على قدميها.

وحمل سائق القطار المرأة على متن القطار، وتولت فرق الإسعاف بعد ذلك العناية بها ونقلها إلى المستشفى.