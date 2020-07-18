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ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب سير

الملكة قلدت مور اللقب في مراسم بالهواء الطلق في قلعة وندسور (رويترز)
الملكة قلدت مور اللقب في مراسم بالهواء الطلق في قلعة وندسور (رويترز)
18/7/2020

منحت الملكة إليزابيث الثانية الكابتن توم مور البالغ من العمر 100 عام لقب "سير" اعترافا بجهود الرجل الذي أصبح بطلا قوميا في بريطانيا بجمعه ملايين الجنيهات الإسترلينية لصالح العاملين في مجال الصحة خلال جائحة كوفيد-19.

وجمع المحارب المخضرم -الذي شارك في الحرب العالمية الثانية- مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل/نيسان الماضي في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

وابتسمت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وهي تقلد مور اللقب في مراسم بالهواء الطلق في قلعة وندسور.

وقال مور -الذي ارتدى سترة سوداء وكان يستند إلى إطار المشي- "أشكرك كثيرا"، وقالت الملكة "رائع.. يا له من مبلغ مذهل الذي جمعته"، قبل أن تقوم بتحية أسرة مور.

ولمست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.

وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي.

المصدر : رويترز

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