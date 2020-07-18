فريق مهام خاصة للقبض على الأضاحي الهاربة في بلدية تركية

يخضع فريق القبض على الأضاحي الهاربة من أصحابها، في ولاية أرزينجان التركية (شرق)، لتدريبات شاقة من قبيل الجري والرماية لاكتساب القوة واللياقة.

ويتألف الفريق من 10 أشخاص، تدربهم بلدية أرزينجان، مجهزين ببنادق تخدير، وحصان، ودراجة رباعية، وطائرة "درون"، لتسهيل عملية القبض على الأضاحي الهاربة في أقصر وقت.

وخلال التدريب يتعلم الفريق كيفية التعامل مع الأضحية، والقبض عليها عبر إلقاء حبل دائري في عنقها أو تخديرها عند الضرورة.

وهذه العملية تستوجب من الفريق التحلي بالقوة واللياقة والخفة، لذا فأعضاء الفريق يتمرنون على الجري مرتين يوميا للحفاظ على لياقتهم، ويخضعون لتدريبات رياضية.

في حديث للصحافة، قال أرجان طانري وردي، مدير الشؤون البيطرية في بلدية أرزينجان، إن البلدية تقوم دوريا بهذه التدريبات لفريق القبض على الأضاحي.

الفريق يخضع لتدريبات شاقة من قبيل الجري والرماية لاكتساب القوة واللياقة (الأناضول)

وأوضح أن الهدف الرئيسي للفريق، هو القبض على الأضحية دون إلحاق الأذى بها، مضيفا أن الفريق سيحدد مكان الأضحية عبر طائرة الدرون.

وأكد أن البلدية تدرب الفريق على تخدير الأضحية عبر حقن مهدئة، ما يسهل عملية القبض عليها.

من جانبه، قال أرطغرل تللي، المشرف على تدريب الفريق، إن التدريبات تنظم صباحا وبعد الظهيرة، وأكد أن الفريق سيقدم خدماته للمواطنين طيلة أيام عيد الأضحى، للقبض على الأضاحي الهاربة.