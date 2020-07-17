مواطن فرنسي يصرخ بالرئيس ماكرون: أنت موظف عندي

تكاد مسيرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا تخلو من مواقف محرجة واجهها خلال التحدث إلى مواطنيه، لعل آخرها ما تعرض له خلال يوم العيد الوطني "الباستيل"، عندما استوقفه أحد الأشخاص وخلال تبادلهما أطراف الحديث قال له المواطن "أنت موظف لدي".

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للرئيس الفرنسي رفقة زوجته وهما يتنزهان بأحد الأماكن العمومية، قبل أن تستوقفهما مجموعة من المتظاهرين.

ويبادر ماكرون الحديث، "أتمنى لكم يوم 14 يوليو سعيدا.. تستطيعون التظاهر"، لتبدأ مشادة كلامية بينه وبين أحد المتظاهرين الذي طالبه بإبعاد قوات مكافحة الشغب عن طريق المتظاهرين.

ويستمر الحوار المشحون بين الاثنين، ويسترسل الرئيس الفرنسي، "كنت أمشي مع زوجتي وأنت قاطعتني"، ليرد عليه المتظاهر الغاضب "هذا أمر عادي، أنت موظف تعمل لدي"، ويختم حديثه "مع احترامي لك، لن أصوت لصالحك".