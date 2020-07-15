شاهد.. النجمة العالمية تشارليز ثيرون تثير حماسة "غازي عنتاب" التركية

أثارت الممثلة العالمية تشارليز ثيرون حماسة مصنعي البقلاوة الأتراك بعدما كالت المديح والثناء لهذه الحلوى، قائلة إن أشهاها تصنع في غازي عنتاب التركية.

وشاركت قناة نيتفلكس تركيا عبر تويتر مشهدا من فيلم "الحارس القديم" الذي طُرح حديثا، وتقوم فيه النجمة الجنوب أفريقية بتناول البقلاوة.

وأعادت ثيرون نشر التغريدة معلقة عليها أن البقلاوة "تعد أشهى حلوى تناولتها حتى الآن، ولقد سمعت بأن أفضلها يُصنع في غازي عنتاب".

وفي تصريحات للأناضول، أعرب عدد من مصنعي البقلاوة في غازي عنتاب عن حماستهم إزاء إشادة النجمة العالمية بالحلوى التي ينتجونها.

وفي هذا الإطار، قال أفق ساغلوغي إن غازي عنتاب تتمتع بمكانة مميزة عالميا في مجال صناعة البقلاوة.

وأضاف أن "مشهد البقلاوة في الفيلم جعلنا نشعر بالفخر، وندعو كافة فريق الفيلم إلى زيارة غازي عنتاب لتناول البقلاوة".

من جانبه، أوضح ليفنت أقتاش أن البقلاوة تعتبر أول منتج تركي تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي، وأنها أصبحت علامة عالمية.

بدوره، شدد برهان جاغداش على أهمية الترويج للبقلاوة، حيث قطعوا أشواطا مهمة في هذا الخصوص خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن عمليات الترويج بدأت تعطي ثمارها، إذ تكتسب البقلاوة شهرة متزايدة على مستوى العالم يوما بعد آخر.