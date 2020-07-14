جريح فلسطيني يحول منزلا مهجورا إلى تحفة فنية

تداول فلسطينيون صورا لافتة وثقت قيام الجريح الفلسطيني جهاد الغول بتحويل منزل مهجور إلى تحفة فنية.

الغول (28 عاما) بترت إحدى قدميه، عقب إصابته بغارة جوية إسرائيلية خلال العدوان على غزة عام 2008، حين كان يلعب مع أصدقائه شرق مخيم البريح للاجئين وسط قطاع غزة.

وفقد الغول أيضا سبعة من الفتية الذين كانوا معه لحظة القصف الإسرائيلي.

ونشر الفنان الجريح مشاهد مصورة، على حسابه بفيسبوك، خلال مراحل العمل التي استغرقت عدة أشهر، نقش فيها مجسمات ورسومات فنية على جدران المنزل.

"لم أفكر يوماً بإصابتي أو أشعر بأني معاق، بل كانت دفعة للأمام والمستقبل… لا يذكّرني بها سوى وسائل الإعلام التي تزورني" *جهاد الغول

٢٨ عاماً-من البريج-وسط قطاع غزة-جنوب فلسطين المحتلة

أصيب بعدوان ٢٠٠٨ بغارات على مدرسته

هذا بيت مهجور حوّله لتحفة فنية…

جهاد، أنت إسم على مسمّى… pic.twitter.com/VRcaNVj36f — katyushia (@katyushia2) July 10, 2020

واعتبر مغردون أن الإنجاز الذي حققه الغول يعبر عن الإرادة والإبداع، بالرغم من كافة الظروف القاهرة.