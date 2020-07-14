بيع مزهرية صينية بـ 9 ملايين دولار

بيعت مزهرية صينية بأكثر من 70 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 9 ملايين دولار) يوم السبت في هونغ كونغ، بعد أن كانت بيعت سابقا في مزاد بـ 44 جنيها إسترلينيا (56 دولارا)، وفقا لما نشره موقع "سي إن إن".

ووصفت دار "سوذبيز" للمزادات (Sotheby’s) المزهرية بأنها "تحفة مفقودة".

وكانت هذه القطعة الأثرية النادرة من القرن الثامن عشر، قد أمضت الـ 50 عاما الماضية في منزل بعيد بوسط أوروبا محاطة بقطط وكلاب الحيوانات الأليفة للمالك، وهي امرأة مسنة.

وعلى المزهرية تصميم للأزهار باللونين الأزرق والأبيض، وتم صنعها خصيصا للإمبراطور تشيان لونغ الذي حكم الصين لأكثر من 60 عاما.

وتم فحص المزهرية من قبل خبراء سوذبيز، الذين قاموا بمطابقتها مع عنصر في أرشيف الأسرة الإمبراطورية الصينية.

وتظهر سجلات سوذبيز أيضا أن المزهرية قد مرت عبر دار مزاداتها في لندن عام 1954، وبيعت مقابل 44 جنيها إسترلينيا (56 دولارا)، وتعادل قيمة 1500 دولار اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة سوذبيز آسيا، نيكولاس تشو، في بيان صحفي قبل البيع، "إنها معجزة أن تنجو هذه المزهرية الهشة غير العادية على مدى نصف قرن، في منزل محاط بحيوانات أليفة لا تعد ولا تحصى".