السعي وراء الأحلام.. من جامع للقمامة إلى طالب في هارفارد

حصل شاب أميركي يدعى ريهان ستاتون (24 عاما) على قبول في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بعد أن كان يشتغل في جمع القمامة، الأمر الذي جعل من قصته محط اهتمام منصات التواصل وكبريات وسائل الإعلام.

وكتب ستاتون على صفحته في تويتر "بعد المدرسة الثانوية، رفضت كل الكليات التي تقدمت بالالتحاق بها، فاخترت العمل في مجال (الصرف الصحي).. بعد سنوات تحصلت على قبول من جامعة هارفارد".

After high school I got rejected by every college I applied to, so i opted to work in the sanitation field to help my pops out.

A chance to go to college came and My brother chose to drop out so I could go.

Years later… I got accepted to Harvard Law School.

I love you, bro pic.twitter.com/QNSoDHHsnq

— Rehan Staton (@RehanStaton) June 25, 2020