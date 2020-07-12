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نافورتان بميدان الطرف الأغر بلندن حوّل محتجون مياهها للأحمر.. لماذا؟

الشرطة قالت إنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه بتسببهما في أضرار توجب المساءلة الجنائية (رويترز)
الشرطة قالت إنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه بتسببهما في أضرار توجب المساءلة الجنائية (رويترز)
12/7/2020

سكب ناشطون من المدافعين عن حقوق الحيوان سائلا أحمر اللون في مياه نافورتين بميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت احتجاجا على تربية الحيوانات بالمزارع.

ورفع عشرات الناشطين من الجماعة الحقوقية "أنيمال ريبيليون" (Animal Rebellion) لافتات أثناء قيامهم بسكب الصبغة في أحواض النافورتين.

وقالت الجماعة في بيان "نحن هنا اليوم لنطالب الحكومة بمنع الأوبئة في المستقبل من خلال إنهاء تربية الحيوانات والانتقال إلى نظام غذائي نباتي" مضيفة أن اللون الأحمر يرمز إلى "أيدي الحكومة البريطانية الملطخة بالدماء".

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه في تسببهما في أضرار توجب المساءلة الجنائية.

المصدر : رويترز

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