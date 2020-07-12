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شاهد.. سقوط مفاجئ لعامل بمركز تسوق أثناء حديثه مع الأمير تشارلز

تشارلز كان يتحدث مع أحد العاملين والذي سقط فجأة مغشيا عليه (مواقع التواصل)
تشارلز كان يتحدث مع أحد العاملين والذي سقط فجأة مغشيا عليه (مواقع التواصل)
12/7/2020

نشر الحساب الرسمي الملكي في بريطانيا، على تويتر، مقطعا مصورا لحظة زيارة الأمير تشارلز لأحد مراكز التسوق والبقالة يوم الخميس الماضي، وسقوط أحد العاملين خلال الحديث معه بشكل مفاجئ.

وقام الأمير بصحبة زوجته كاميلا دوقة كورنوال بزيارة لأحد مراكز التسوق والبقالة معربا عن شكره وامتنانه للعاملين به، ومثمنا مجهوداتهم خلال جائحة فيروس كورونا، وتعاونهم مع بعض الجمعيات الخيرية في توفير المواد الغذائية ومساعدة المحتاجين.

وكان تشارلز يقوم بالحديث مع أحد العاملين الذي تحرك فجأة للأمام وظهر عليه عدم الاتزان في مكانه ثم عاد للخلف وسقط على ظهره مغشيا عليه، مما فاجأ الأمير ومن حوله.

وسرعان ما قام المحيطون بالتحرك وعمل إسعافات سريعة ساهمت في عودة العامل لوعيه وقيامه من جديد، واستكمال الحديث مع الأمير فيما بعد.

المصدر : خدمة سند

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