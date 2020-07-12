شاهد.. سقوط مفاجئ لعامل بمركز تسوق أثناء حديثه مع الأمير تشارلز

نشر الحساب الرسمي الملكي في بريطانيا، على تويتر، مقطعا مصورا لحظة زيارة الأمير تشارلز لأحد مراكز التسوق والبقالة يوم الخميس الماضي، وسقوط أحد العاملين خلال الحديث معه بشكل مفاجئ.

وقام الأمير بصحبة زوجته كاميلا دوقة كورنوال بزيارة لأحد مراكز التسوق والبقالة معربا عن شكره وامتنانه للعاملين به، ومثمنا مجهوداتهم خلال جائحة فيروس كورونا، وتعاونهم مع بعض الجمعيات الخيرية في توفير المواد الغذائية ومساعدة المحتاجين.

Thankfully he recovered quickly! Highly unusual moment as a supermarket worker faints when meeting Prince Charles!#PrinceCharles #Bristol #RoyalFamily pic.twitter.com/mEGdTSGNv8 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) July 9, 2020

وكان تشارلز يقوم بالحديث مع أحد العاملين الذي تحرك فجأة للأمام وظهر عليه عدم الاتزان في مكانه ثم عاد للخلف وسقط على ظهره مغشيا عليه، مما فاجأ الأمير ومن حوله.

وسرعان ما قام المحيطون بالتحرك وعمل إسعافات سريعة ساهمت في عودة العامل لوعيه وقيامه من جديد، واستكمال الحديث مع الأمير فيما بعد.