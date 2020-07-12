بفضل سياراته الكهربائية.. إيلون ماسك يصبح سابع أغنى شخص في العالم

تجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، ثروة رجل الأعمال وارن بافيت أشهر مستثمر أميركي في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، ليصبح ماسك بذلك سابع أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبيرغ لثروات المليارديرات.

وقالت نشرة بلومبيرغ إن ثروة ماسك زادت 6.07 مليارات دولار يوم الجمعة بعد قفزة بنسبة 10.8% في سهم الشركة.

وأضاف التقرير أن ثروة بافيت الصافية تراجعت الأسبوع الماضي بعدما تبرع بأسهم قيمتها 2.9 مليار دولار في شركة بركشير هاثاواي لأعمال خيرية.

وكانت أسهم تسلا قد قفزت بنسبة 500% خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.

وزاد السهم حوالي 38% منذ إقفال يوم الأول من يوليو/تموز الجاري، قبل يوم واحد من إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

ومع تحقيق تسلا نتائج قوية، زادت التوقعات بتحقيقها أرباحا للربع الثاني من العام، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخها التي تسجل فيها أرباحا لأربعة فصول متتالية.