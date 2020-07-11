حشرات سراج الليل في اليابان تؤدي رقصتها المضيئة بلا جمهور

عند مغيب الشمس في مدينة تاتسونو الجبلية الصغيرة في اليابان، تبدأ آلاف من حشرات سراج الليل باللمعان في الظلمة، في مشهد يحصل مع بداية الصيف ويستقطب عادة أعدادا كبيرة من الزوار.

غير أن الرقصة المضيئة لهذه الحشرات هذه السنة لم تحصل كالعادة أمام جمهور، بل بعيدا عن الأضواء، وفي عزلة فرضتها أزمة فيروس كورونا، إذ إن منظمي مهرجان تاتسونو لحشرات سراج الليل فضلوا إلغاءه للحد من المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وإذا كان قرار إلغاء المهرجان خيب آمال الكثيرين، فقد وفر مناخا غير مألوف من الهدوء والسكينة للرقصات الليلية لهذه الحشرات التي يشتعل ضوؤها حينا وينطفئ حينا آخر، بينما تدور على نفسها وكأنها في رقصة باليه.

ولا يدوم هذا الاستعراض الطبيعي سوى 10 أيام في يونيو/حزيران، ويشكل الفصل الأخير من حياة حشرات سراج الليل.

ففي حياتها التي تدوم سنة فحسب، لا تلمع هذه الحشرات إلا في الأيام العشرة أو الـ15 الأخيرة من حياتها، لكي تترك من بعدها ذريتها، على ما شرح رئيس بلدية تاتسونو يازوو تاكي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف "عندما نرى استعراض هذه الأنوار السريعة الزوال، لا يمكن إلا أن نتأثر ونقول لأنفسنا إن من الضروري أن نحارب إلى النهاية"، ورأى في هذه الرقصة "رؤية جمالية يابانية جدا".

الأضواء التي تصدرها هذه الحشرات الطائرة تشكل نوعا من طقوس المغازلة، ووسيلة تواصل بين ذكورها وإناثها (الفرنسية)

طقوس مغازلة

وشرح المسؤول عن السياحة في تاتسونو ماتسينوري فوناكي أن الأضواء التي تصدرها هذه الحشرات الطائرة تشكل نوعا من طقوس المغازلة، ووسيلة تواصل بين ذكورها وإناثها.

وأوضح أنها "أداة تتيح لهذه الحشرات على مدى نحو 10 أيام العثور على شريك (للتزاوج)و ووضع بيوضها للسنة المقبلة".

وعندما تجتمع الظروف الملائمة وتغيب الأمطار أو الرياح، تبدأ حشرات سراج الليل حفلتها الراقصة المضيئة، ويبلغ عددها نحو 30 ألفا، في منطقة ناغانو التي يمر فيها نهر.

وأشار رئيس البلدية إلى أن "الأرشيف يظهر أن أعدادا كبيرة من حشرات سراج الليل كانت تشاهد على امتداد نهر تنريو من نهاية القرن 19 إلى بداية القرن 20".

لكن هذه الكائنات الضعيفة اختفت كليا من المنطقة بعد ذلك، مع ظهور صناعات على ضفاف النهر تسببت بتلوث، منها صناعة الحرير.

وبعد الحرب العالمية الثانية، بذلت سلطات المدينة جهودا كبيرة لإعادة تأهيل البيئة وحماية حشرات سراج الليل، ودأبت على إقامة هذا المهرجان المذهل منذ أكثر من 70 عاما.

حلزون منقذ

وعندما تكون هذه المخلوقات الصغيرة موجود بأعداد كبيرة، "يكون المشهد الضوئي مذهلا، إذ يمتزج بريق أنوارها مع لمعان النجوم في السماء ليشكلا لوحة فنية على صفحة الماء"، بحسب تاكي.

وغالبا ما يكون وجود حشرات سراج الليل مؤشرا إلى عدم تلوث البيئة، لكن لهذه الحشرات أيضا شروطا خاصة لاختيار بيئتها.

ولاجتذابها، تستعين سلطات تاتسونو بحلزون مياه عذبة يسمى باليابانية "كوانينا" (الحلزون الميلاني).

والسبب أن حشرات سراج الليل تنمو لمدة 9 أشهر في الماء، ويرقاتها مولعة بهذا الحلزون، بحسب فوناكي الذي أشار إلى حفرة مليئة بهذا النوع من الحلزون.