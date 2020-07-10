أنثى حمار في كندا تتحوّل إلى نجمة ووسيلة لجمع الأموال

تحوّلت أتان في كندا إلى نجمة مدرة للأموال، إذ استحوذت إطلالتها المفاجئة خلال الاجتماعات التي تعقد بالفيديو عبر تطبيق زوم على الإعجاب، وأصبحت أنثى الحمار هذه وسيلة لتمويل ملجأ لحيوانات المزارع تراجعت مداخيله إثر توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كوفيد-19.

وما إن انضمت الأتان الرمادية والبيضاء اللون "باكويت" Buckwheat (الحنطة السوداء) إلى اجتماع افتراضي على زوم بمشاركة عدد من الأشخاص، حتى عبّر المشاركون عن تفاجئهم وعن استحسانهم للفكرة الظريفة.

وما لبثوا أن انفجروا ضحكا عندما قال تيم فورس، أحد المتطوعين في الملجأ، "نحن نقتحم اجتماعكم. أعرفكم بباكويت، وهي مقتحمة اجتماعات شهيرة".

وأوضح فورس لوكالة الصحافة الفرنسية أن "باكويت" تنضم إلى الاجتماعات "بطلب من الناس" بهدف "تحقيق مدخول مالي". وشرح أنها "وسيلة لجمع الأموال لتوفير التغذية للأبقار، وخصوصا خلال مرحلة جائحة كوفيد-19".

وقبل بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في كندا، كان الملجأ يعتمد لتأمين استمراره على تبرعات زواره، وعلى الأنشطة التي يستضيفها.

75 دولارا لعشر دقائق

وروى فورس أن مالك المزرعة مايك لانيغن قرّر قبل أربع سنوات "الكف عن إرسال الأبقار إلى المسلخ".

ويؤوي الملجأ اليوم نحو 20 بقرة، إضافة إلى دجاج وبط وحصان، وطبعا الأتان "باكويت" التي ولدت في المزرعة قبل 12 عاما.

وأمام حجم الأزمة التي كانت تهدد استمرار الملجأ، سرعان ما أدرك مسؤولوه ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة.

من هذا المنطلق، خطرت لهم فكرة إشراك الحيوانات لترطيب أجواء اجتماعات العمل الافتراضية التي عم استخدامها خلال فترة الجائحة.

ويمكن للراغبين ملء استمارة متوفرة على الموقع الإلكتروني للملجأ من أجل حجز خدمات "باكويت" أو الحصان "ميلودي" أو "عميدة" أبقار المزرعة "فيكتوريا".

وحدد "بدل أتعاب" الحيوان الذي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمدة عشر دقائق بـ75 دولارا، في حين يبلغ سعر 20 دقيقة 125 دولارا، وسعر نصف ساعة 175 دولارا، وفقما قالت إديت باراباش، أحد مؤسسي الملجأ، في حديث إلى مجلة "تورونتو لايف ماغازين".

وعلق فورس "يسعدنا أن نرى كيف يتفاجأ الأشخاص المشاركون في اجتماع عندما يرون حمارا يظهر على الشاشة".

وأضاف "بدأنا في نهاية أبريل/نيسان الماضي وأعتقد أن رصيدنا أصبح يبلغ نحو 100 اجتماع، وأحيانا نشارك في يوم واحد في ثلاثة أو أربعة اجتماعات".

خلال أحد الاجتماعات الافتراضية، توجّه فورس إلى المشاركين بقوله "عندما تنتهي جائحة كوفيد-19 ستأتون لزيارتنا يوما ما"، فما كان من أحدهم إلا أن أجابه بحماسة "طبعا".