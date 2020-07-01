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يمني يخاطر بنفسه من أجل سيلفي في فوهة بركان

مغامرة الشاب اليمني من أجل التقاط صورة سيلفي كانت قد تودي بحياته (مواقع التواصل الاجتماعي)
مغامرة الشاب اليمني من أجل التقاط صورة سيلفي كانت قد تودي بحياته (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/7/2020

تفاعل ناشطون يمنيون مع فيديو يظهر شابا يمنيا وهو يقوم بمغامرة النزول من على أطراف فوهة بركان بمحافظة الضالع اليمنية من أجل التقاط صورة سيلفي له بشكل جنوني.

ونشر حساب "فزعة يماني" على فيسبوك منشورا قائلا "أخطر سلفي بالعالم تسلق في فوهة بركان دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن".

واستغرب ناشطون يمنيون من قيام الشاب اليمني بالمغامرة من أجل التقاط صورة سيلفي كانت قد تودي بحياته، مستغربين في الوقت نفسه من عدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتسلق المرتفعات والمنحدرات الجبلية الخطرة.

المصدر : خدمة سند

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