زرافة عملاقة تتجول بين سيارات في أميركا وسط دهشة الركاب

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع فيديو لزرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأميركية، نشرته الصحفية أماندا فاريناتشي.

ويظهر في المقطع إحدى الزرافات العملاقة تتجول بين سيارات واقفة في إحدى الطرق، وسط دهشة من الركاب.

وشهد المقطع المنشور عبر حسابها على "تويتر" أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد من رفعها الفيديو.

وأوضحت الصحفية في تصريح لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة أنها التقطت المقطع أثناء رحلة سفاري لها في نيوجرسي.

Not sure who needs to see this, but here’s a giraffe 🦒🦒🦒 pic.twitter.com/A5sGhqnby2

— Amanda Farinacci (@amandafarinacci) June 7, 2020