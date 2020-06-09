زرافة عملاقة تتجول بين سيارات في أميركا وسط دهشة الركاب

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع فيديو لزرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأميركية، نشرته الصحفية أماندا فاريناتشي.

ويظهر في المقطع إحدى الزرافات العملاقة تتجول بين سيارات واقفة في إحدى الطرق، وسط دهشة من الركاب.

وشهد المقطع المنشور عبر حسابها على "تويتر" أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد من رفعها الفيديو.

وأوضحت الصحفية في تصريح لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة أنها التقطت المقطع أثناء رحلة سفاري لها في نيوجرسي.

Not sure who needs to see this, but here’s a giraffe 🦒🦒🦒 pic.twitter.com/A5sGhqnby2 — Amanda Farinacci (@amandafarinacci) June 7, 2020

وتنوعت التفاعلات بين اندهاش نشطاء "تويتر" من وجود زرافات في نيوجرسي، وعبر آخرون عن اندهاشهم من حجم الزرافة العملاق، الأمر الذي دعا إلى وصف أحد المعلقين للزرافة بأن وجودها في هذا المكان أمر خيالي.

وشهد المقطع ردود أفعال ساخرة، حيث علق أحدهم قائلا "حتى الزرافات تتظاهر في نيوجرسي" في إشارة إلى المظاهرات الأميركية ضد الشرطة على إثر مقتل جورج فلويد.