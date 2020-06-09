بالفيديو: تحدي الجاذبية.. عراقي يوازن الأشياء بطريقة مثيرة ويحلم برقم عالمي

يقضي الشاب العراقي إبراهيم صالح أغلب نهاره بمستشفى في محافظة ذي قار جنوبي البلاد في رعاية مرضى كورونا، لكنه يرفّه عن نفسه في المساء بممارسة فنٍ دقيق هو ضبط توازن أشياء يضعها فوق بعضها.

ويتمثل هذا الفن في التمكن من ضبط توازن الأشياء بتثبيتها فوق بعضها بعضا دون استخدام مواد لاصقة. ويتطلب ذلك ساعات تدريب طويلة وتركيزا عاليا جدا لضبط الثقل عند نقطة التوازن.

ويمارس صالح هواية تحدي الجاذبية الأرضية هذه منذ أربع سنوات، ويقول إنه الممارس الوحيد لهذا الفن في العراق. ويحلم بتمثيل بلاده في مسابقات دولية وتسجيل رقم قياسي.

وقال صديقه مصطفى العبودي إن إبراهيم شاب طموح، وبدأنا نحن الشباب والأصدقاء في دعمه من خلال القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك بات معروفا الآن في العالم، سيتمكن الآن من التنافس مع الآخرين.