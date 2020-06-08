شاهد.. رسم للأميركي فلويد على الجدار الفاصل بالضفة الغربية

رسم فنان مجهول الهوية صورة للمواطن الأميركي جورج فلويد -الذي قتل على يد شرطي أميركي- على جدار الفصل الإسرائيلي بمدينة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية المحتلة).

وقال منذر عميرة منسق "لجان المقاومة الشعبية" المناوئة للاستيطان والجدار الإسرائيلي في بيت لحم؛ إن الرسم "رسالة تضامن من الشعب الفلسطيني المضطهد، للمضطهدين في الولايات المتحدة الأميركية".

وحول هوية الرسام، قال الناشط الفلسطيني "لقد رسمت ليلا، والرسام مجهول الهوية".

وأضاف عميرة لوكالة الأناضول "منذ حادثة مقتل فلويد، نظمنا عددا من الفعاليات المنددة بالممارسات الأميركية ضد أصحاب البشرة السوداء، والرسمة جزء من التضامن".

وأسفر مقتل جورج فلويد في 25 مايو/أيار الماضي -على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية- عن ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.

ومنذ مقتله، خرج عشرات الآلاف في مختلف دول العالم وبالمدن الأميركية في مظاهرات كبيرة، متحدين حظر التجول الذي فُرض في أكثر من ولاية.

وتابع الناشط الفلسطيني عميرة أننا "نعتبر ما تقوم به إسرائيل جزءا من السياسة الأميركية، والتضامن مع جورج فلويد ليس شخصيا، بل هو محاولة لخلق تحالف دولي ضد الظلم الذي تقوده الولايات المتحدة تحت عنوان: تحالف المضطهدين".

ومنذ بناء الجدار العازل، عمد العديد من الفنانين الفلسطينيين والأجانب إلى خطّ رسومهم على الجدار، تعبيرا عن رفضهم واحتجاجهم على إقامته.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ووفق تقديرات، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة خلف الجدار، تبلغ نحو 680 كيلومترا، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي عام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم الجدار، كما اعتبر قرار المحكمة الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة غير شرعي، ومنافيا للقانون والشرعية الدولية.