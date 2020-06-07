بالصور.. 18 ألف فرخ فلامنغو يبصر النور في "جنة الطيور" التركية

أبصر 18 ألف فرخ من طيور الفلامنغو النور في جزيرة "جنة الطيور" الاصطناعية بولاية إزمير غربي تركيا. وبنيت هذه الجزيرة عام 2012 على مساحة 6.5 دونمات (الدونم ألف متر مربع).

وفي كل عام، تستقطب هذه الجزيرة الواقعة في دلتا "غديز" بإزمير، المزيد من طيور الفلامنغو سنويا لوضع بيوضها وتفريخ صغارها.

وعملت فرق مديرية المنطقة الرابعة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في إزمير على تهيئة الظروف الملائمة في الجزيرة الاصطناعية لتعشيش طيور الفلامنغو، من قبيل أعمال تليين التربة، وإحاطة الجزيرة بسياج خشبي لحماية البيض من الحيوانات البرية.

طيور الفلامنغو تستخدم كل عام جزيرة التكاثر الاصطناعية بشكل مكثف (الأناضول)

ونتيجة لهذه الأعمال والرعاية وتوفير البيئة الملائمة، فرخت بيوض الفلامنغو 18 ألف طير صغير هذا العام.

وتنتقل فراخ الفلامنغو إلى الماء بعد 20 أو 25 يوما من التفقيس. وبعد التفقيس يقضي فرخ الفلامنغو شهرين مع أبويه، واعتبارا من الشهر الثالث يتعلم الطيران والعيش بمفرده في الطبيعة.

طائر الفلامنغو أكثر الطيور تكاثرا في دلتا غديز (الأناضول)

وقالت المسؤولة عن المناطق الرطبة بمديرية الحفاظ على الطبيعة والحدائق الوطنية في الولاية إليف قره بولت إن دلتا "غديز" أُدرجت تحت الحماية عبر ضمها إلى اتفاقية "رامسار" الموقعة عام 1998 للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة.

وأكدت أن "طائر الفلامنغو أكثر الطيور تكاثرا في دلتا غديز، ويرجع ذلك إلى الجزيرة الاصطناعية".

مديرية الحفاظ على الطبيعة والحدائق الوطنية تعمل على إعادة تأهيل هذه الجزيرة خلال فترة التكاثر (الأناضول)

وأوضحت قره بولت أن طيور الفلامنغو تستخدم كل عام جزيرة التكاثر الاصطناعية بشكل مكثف، موضحة أن مديرية الحفاظ على الطبيعة والحدائق الوطنية تعمل على إعادة تأهيل هذه الجزيرة خلال فترة التكاثر.

وأضافت "لا نسمح على الإطلاق باقتراب الناس من الجزيرة في هذه الفترة.. ولهذا السبب تتكاثر الطيور هنا بشكل مريح، ولقد فقس هذا العام حوالي 18 ألف طير فلامنغو في الجزيرة".