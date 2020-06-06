كائنات حية تعيش لفترة طويلة جدا.. تعرف عليها

هناك بعض المخلوقات في العالم تعيش لفترة طويلة، ومقارنة بمتوسط العمر المتوقع للبشر عالميا -الذي يتراوح بين 61 عاما و78 عاما- فإن عمر بعض الكائنات استثنائي.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "ذا ترافل" الأميركي استعرضت الكاتبة إليتسا ستانيفا بريتون بعض أبرز الكائنات المعمرة على كوكب الأرض.

1- قنافذ البحر الحمراء.. 200 عام

يمكن لقنفذ البحر الأحمر أن يعيش لأكثر من 200 عام، ويمكن العثور على هذا المخلوق الجميل -الذي تغطي الأشواك جسمه- فقط في المحيط الهادي، وبشكل رئيسي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة.

2- الحوت مقوس الرأس.. 211 عاما

تعتبر الحيتان من أروع الثدييات، لذلك ليس من المستغرب أن مراقبتها تعد نشاطا شائعا في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الحوت مقوس الرأس على وجه الخصوص أحد الحيوانات التي تعيش أطول فترة من الزمن.

ووفقا لمنظمة "وورلد وايلد لايف"، تعد هذه الحيتان من بين عدد قليل من الثدييات التي تعيش بشكل رئيسي في المحيط المتجمد الشمالي، ولسوء الحظ فإن الحيتان مقوسة الرأس مهددة بالانقراض ومعرضة للخطر.

3- سمكة الكوي.. 200 عام

تعد أسماك الكوي من بين السلالات الأليفة التي يمكن أن تعيش لأكثر من قرنين.

يذكر أن أقدم سمكة كوي -التي تدعى هاناكو- قد توفيت عن عمر يناهز 226 عاما.

4- السلاحف

تعتبر السلاحف من أروع المخلوقات التي تعيش على سطح الأرض، كما تعتبر من أكثر الفقاريات التي تعيش أطول فترة من الزمن.

يذكر أن أقدم سلحفاة قد توفيت عن عمر يناهز 250 عاما.

5- الفيل الأفريقي.. 70 عاما

تعتبر الفيلة من بين أجمل وأطول المخلوقات الحية عمرا على سطح الأرض، وعلى سبيل المثال يمكن للفيلة البرية أن تعيش حتى 70 عاما، وعلاوة على ذلك، تعيش هذه الفيلة فترة أطول من الفيلة الموجودة في حدائق الحيوان.

يذكر أن الفيلة الأفريقية تعيش أطول من الفيلة الآسيوية، ومن المثير للاهتمام أنها تحمل أطفالها لأكثر من 22 شهرا.

6- إسفنجة بحرية

يمكن أن تعيش إسفنجيات البحر الغريبة لمئات الأعوام، وبالإضافة إلى ذلك، تعد الإسفنجيات من أعظم الكائنات المعمرة، حيث كانت موجودة منذ حوالي 600 مليون عام.

ويعتقد أنه بسبب درجات الحرارة المنخفضة في المحيط المتجمد الجنوبي تنمو الإسفنجيات بمعدل بطيء، ويمكن أن تعيش لفترة طويلة من الزمن.

7- الببغاوات

تعيش الببغاوات أيضا فترة طويلة، حيث تتراوح أعمارها بين 30 و50 عاما، ومن المثير للاهتمام أن الببغاوات البرية تعيش حوالي 30 عاما، فيما يصل عمر تلك الموجودة في حدائق الحيوانات أو البيوت الخاصة إلى أكثر من 50 عاما.

يذكر أن أقدم طائر ببغاء توفي عن عمر يناهز 112 عاما، ومن المؤسف أن الببغاوات تعيش فترة أطول من مالكيها، والتي يمكن أن تكون مشكلة، حيث ترتبط هذه الطيور الجميلة بشخص واحد فقط ولا تبني علاقة مع أي إنسان آخر.

8- قرش الغرينلاند.. 270 عاما

يعتبر قرش الغرينلاند -الذي يختبئ في المياه المظلمة والباردة للمحيط المتجمد الشمالي- لغزا غامضا، ومن المثير للاهتمام أن هذا القرش يعيش في مستوى أعمق مقارنة بأسماك القرش الأخرى، كما تفوح منه رائحة اللحم المتعفن.

ويعد قرش الغرينلاند من أطول الفقاريات عمرا، وقد أجرى الباحثون اختبار الكربون المشع وخلصوا إلى أن أسماك قرش الغرينلاند تعيش على الأقل 272 عاما.