بحروف صفراء عملاقة.. متظاهرون يكتبون "بلاك لايفز ماتر" قرب البيت الأبيض

في أحد الشوارع قرب البيت الأبيض، قام متظاهرون بكتابة عبارة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) بدهان أصفر وحروف عملاقة أمس الجمعة، قبل مظاهرات حاشدة مقررة اليوم السبت للاحتجاج على العنصرية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة.

وامتد النقش العملاق على مربعين في شارع 16 بالعاصمة، وأخلت شرطة واشنطن دي.سي الشارع حتى يتسنى للفنانين إكمال العمل.

وباستخدام دلاء من الطلاء الأصفر، مع فرش لتزيين حواف الحروف، قام عشرات الرجال والنساء من مختلف الأعراق والأعمار بصبغ الشارع، وتصبب الكثير منهم عرقا تحت شمس واشنطن الدافئة.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر أمس إن الجزء الواقع أمام البيت الأبيض من شارع 16 أصبح الآن رسميا "ساحة بلاك لايفز ماتر".

وهزت وفاة جورج فلويد -وهو رجل أسود من مينيابوليس توفي في 25 مايو/أيار الماضي بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض على رقبته- البلاد.

وبالإضافة إلى المظاهرات الضخمة والاشتباكات العنيفة مع الشرطة في أكبر المدن، اندلعت مئات المظاهرات العفوية في المدن الصغيرة والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.