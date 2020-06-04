كيس البلازما بألفي دولار.. هل تحوّل علاج كورونا إلى "تجارة الدم" في العراق؟

كان الجميع يهرب منه قبل أسابيع، فقد كان مصابا بفيروس كورونا، لكنه نجا من الجائحة وعادت إليه صحته، وتغلب جسمه على الفيروس، ليصبح فجأة شخصا مهمًّا، إذ يُعتقد أنه يحمل في جسمه علاجا، فبلازما دمه تحتوي على مضادات للفيروس يمكنها إنقاذ حياة كثيرين.

هكذا تحول فجأة من منبوذ إلى شخص مهم يفترض أن يتبرع ببلازما دمه لعلاج المصابين الذين كان واحدا منهم قبل أسابيع.. هذا ما يقوله منطق الأشياء لملايين المتعافين من كورونا حول العالم، لكن مواقع التواصل تروي حكايات مختلفة عن مرضى فيروس أصبحوا أنفسهم علاجا له.

وظهرت قصة البلازما في العراق منذ أسابيع مع لجوء المؤسسات الصحية إلى اختبار استعمال بلازما دم متعافين من كورونا لعلاج مصابين حالاتهم صعبة.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات صحفية أن نتائج تجارب وزارة الصحة العراقية بأخذ عينات من البلازما لمصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرين، كانت مبشرة وتظهر علامات التعافي على المريض خلال 72 ساعة.

صحة البصرة تبدأ حملة إعلامية كبيرة للتبرع ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا بعدما تبين تأثير البلازما الإيجابي في علاج المرضى الجدد..

أتمنى مساعدة البصرة إعلاميا في هذا المجال وتطبيقه في باقي المحافظات..

العراقيون يبذلون دماءهم للوطن

فبالتأكيد لن يبخلوا ببلازما الدم — احمد وحيد – Ahmedwaheed (@Ahmedwa93188516) June 2, 2020

أسهم مرتفعة

نجاح الاختبارات رفع من "أسهم" البلازما في السوق العراقية مع مرور الأيام. وفي الأزمات ينبثق من العدم سوق لبيع "سلع" لم تكن ضمن قائمة التجارة.

الكثير من المتعافين من وباء #كورونا يرفضون التبرع ببلازما الدم لإنقاذ حالة غيرهم الحرجة، إلا في حال الحصول على أموال مقابل التبرع تصل في بعضها إلى 2000 دولار أميركي..! المفروض يتم توقيع المريض الذي يعالج مجاناً على وثيقة تجبره على التبرع، أو يعالج على نفقته الخاصة. — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) June 2, 2020

وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي قصصا عن طلبات وعروض، وصار سعر كيس البلازما يعرض بنحو 2000 دولار، والبعض يدفع أكثر كي ينقذ قريبا له.

نسبة كبيرة من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا رفضوا التبرع بالدم للحالات الطارئة التي تحتاج بلازما الدم، أو اشترطوا حصولهم على أموال مقابل التبرع !! وقد وصل بطل الدم للمتعافي من مرض كورونا 2000$ أين الإنسانية ؟ تذكروا قول الله تعالى "وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" — shiry alsheikali (@ShiryAlsheikali) June 2, 2020

أكيد نحن في العراق العظيم إذا البلازما احتاجها مسؤول معناها راح يناخذ من الرجل البسيط وينباع بآلاف الدولارات والمريض الي ما عنده فلوس محد ينطي.. لازم ناخذ هذا الشي بالحسبان — Üm Nurrs (@Um_Nurrs_) June 3, 2020

#العراق#الانسانية_كورونا

أشخاص قليلون من المتعافين تبرعوا بالبلازما لإنقاذ حياة المصابين بكورونا من أصل أكثر من 3 آلاف متعافٍ،

بل يوجد منهم من طالبوا بالأموال وبمبالغ عالية لإعطاء البلازما وإنقاذ حياة المصابين،

فهل غابت الإنسانية عن الغالبية منهم!! — امير القريشي (@ameer_fhd) June 3, 2020

شفاء طبيب

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تماثل طبيب عراقي للشفاء من فيروس كورونا بعد تلقيه علاجا ببلازما الدم بعد ساعات من نقله إلى الإنعاش الرئوي، وسط دعوات موجهة للمتعافين من الوباء إلى التبرع بهذه البلازما.

ونشر المركز الوطني العراقي لنقل الدم رقم هاتفيا للاتصال به من قبل المتبرعين، وسارع بعضهم إلى الاستجابة لهذه الدعوة والتبرع بدمهم.

العائلة المصابة الأولى في منطقة العامرية يلبون نداء الواجب الإنساني ويذهبون للتبرع بدمهم لإنقاذ إخوانهم المصابين المرضى ضمن برنامج العلاج عن طريق استخدام بلازما الدم للمتشافين من مرض كورونا. تحية إجلال وإكبار لهؤلاء الأبطال 🇮🇶🇮🇶 pic.twitter.com/jqfqtxgHlQ — ألمهندس محمد العامري🇮🇶🇮🇶🇮🇶 (@momohuhuss) June 3, 2020

في البصرة، يروي طبيب يدعى محمود فؤاد الخالدي أن من مجموع 630 حالة شفاء من كورونا المستجد، لم يتبرع سوى 50 فقط ببلازما دمهم. ويروي على موقع فيسبوك كيف أن زوجة زميل له متخصص بالأمراض المعدية حضرت إلى المستشفى في الساعة الثانية صباحا للتبرع ببلازما دمها، بينما ينتظرها زوجها مع أطفالهما النيام في السيارة.

الأزمات تكشف معادن المجتمعات

أيها العراقيون لا تبخلوا ب #البلازما فأنتم أهل الغيرة وأصحاب الشهامة.. لا تنسوا أنكم كرماء#Covid_19 #coronaIraq#بلازما_الدم_زكاة_صحتك #كرونا_العراق — salam smeasim د. سلام سميسم (@SalamSmeasim) June 3, 2020

وعلى سرير العناية المركزة في الإنعاش الرئوي، مريض حصل أهله على بلازما من أجله، يسأل طبيبَه إن كان بإمكانه تقاسم البلازما مع مريض يعاني على جانبه، فبدلا من نجاة واحد ينجو اثنان.. هذا ما يتمناه.

تراحموا

هناك دعوة توجهها الكوادر الطبية للذين شافاهم الله

من وباء كورونا وأنعم عليهم بالعافية بأن يتبرعوا

ب (بلازما الدم ) لأنها علاج فعال للمرض خصوصا

مع المصابين الذين يفشل العلاج بشفائهم ..

هي دعوة للجميع أن يتراحموا ويشكروا الله

الذي من عليهم بالشفاء بأن يساهموا بإنقاذ

الأنفس pic.twitter.com/Sb8UkI5ioE — أبوفاطمة الدراجي (@Ammar313aa) June 3, 2020

وأعلن السلطات الصحية في العراق أمس الأربعاء تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8168 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 21 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 256، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4095.