مراسلة بالبرازيل تتعرض للسرقة على الهواء تحت تهديد السلاح الأبيض

تعرضت مراسلة تعمل في قناة سي إن إن البرازيل للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بينما كانت في بث مباشر.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن المراسلة برونو ماسيدو تعرضت يوم السبت الماضي لحادث سرقة على الهواء، قرب قنطرة في ساوباولو، وهي تجري مداخلة عن الأمطار التي عرفتها المدينة ونواحيها.

Jornalista da CNN sendo assaltada ao vivo. O Brasil não é para amadores! pic.twitter.com/hh0DU0pyiv — Carlos Jordy (@carlosjordy) June 27, 2020

وكما يظهر الفيديو، لم تبد المراسلة الصحفية أي مقاومة، وقامت بتسليم هاتفيها للمعتدي.

ولاحقا بعد دقائق من حادث السرقة، طمأن مقدم الأخبار المشاهدين بأن المراسلة بخير ولم تتعرض لأي أذى من السارق، وأنها ستقدم بلاغا للشرطة عن الأمر.