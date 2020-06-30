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منوعات|برازيل

مراسلة بالبرازيل تتعرض للسرقة على الهواء تحت تهديد السلاح الأبيض

المراسلة الصحفية لم تبد أي مقاومة وسلمت هاتفيها للمعتدي (مواقع التواصل)
المراسلة الصحفية لم تبد أي مقاومة وسلمت هاتفيها للمعتدي (مواقع التواصل)
30/6/2020

تعرضت مراسلة تعمل في قناة سي إن إن البرازيل للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بينما كانت في بث مباشر.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن المراسلة برونو ماسيدو تعرضت يوم السبت الماضي لحادث سرقة على الهواء، قرب قنطرة في ساوباولو، وهي تجري مداخلة عن الأمطار التي عرفتها المدينة ونواحيها.

وكما يظهر الفيديو، لم تبد المراسلة الصحفية أي مقاومة، وقامت بتسليم هاتفيها للمعتدي.

ولاحقا بعد دقائق من حادث السرقة، طمأن مقدم الأخبار المشاهدين بأن المراسلة بخير ولم تتعرض لأي أذى من السارق، وأنها ستقدم بلاغا للشرطة عن الأمر.

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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