تركيا تنقل عائلة مصابة بكورونا من مصر بطائرة إسعاف

وصلت أمس الثلاثاء طائرة إسعاف تركية إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، قادمة من مصر، تحمل على متنها عائلة المواطن قادر بيتشار المصابة بفيروس كورونا.

وقال المواطن حسن بيتشار، في تصريح للصحفيين، إن وزارة الصحة خصصت طائرة إسعاف لجلب عائلة شقيقه، استجابة لطلبهم.

وإثر وصولها نُقلت عائلة بيتشار إلى المستشفى الحكومي بتكيرداغ لتلقي العلاج.

وعبر حسن عن شكره وامتنانه للرئيس رجب طيب أردوغان والوزراء على استجابتهم للطلب، وتمكين عائلة شقيقه من العودة وتلقي العلاج إثر إصابتهم بالفيروس.

وإثر نداء استغاثة قامت به عائلة بيتشار في مقطع فيديو على يوتيوب، لقى تفاعلا كبيرا، استجابت أنقرة وخصصت طائرة إسعاف لها.

والاثنين الماضي، نقلت طائرة إسعاف تركية مواطنا مصابا بفيروس كورونا، من روسيا إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد، في حادثة تكررت أكثر من مرة، منذ تفشي وباء كورونا.

وتقدم وزارة الصحة خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من ثلاث طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.

ومنذ ذلك التاريخ، أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات، وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 752 من خارج البلاد.