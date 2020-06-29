سابقة على مستوى الوطن العربي.. طالب سوداني كفيف يناقش دكتوراه عن بُعد وبطريقة برايل

نال طالب سوداني من ذوي الإعاقة البصرية -يوم الخميس- درجة الدكتوراه بدرجة مشرف جدا، وتمت المناقشة عن بُعد وبطريقة برايل، وذلك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في دولة ⁧‫المغرب، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".

وأوضحت الجامعة -في بيان رسمي- أن الباحث عاصم كمال الدين خليفة، ناقش رسالته في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها هذه المؤسسة في مواجهة وباء كوفيد-19، عبر تجهيزات الجامعة المتمثلة في دمج تقنيات الفيديو وطريقة برايل، والتي سهلت مهمة الطالب ومكنته من مناقشة أطروحته في ظروف جيدة.

وطريقة برايل هي نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس، ويُعبر عن كل حرف بتشكيلة من النقاط البارزة تُطبع على الورقة بفضل ريشة خاصة تُعرف بريشة برايل.

وأعرب الدكتور عاصم في تصريح لسونا عن امتنانه وشكره لكل من سانده ووقف إلى جانبه من أسرته الصغيرة والكبيرة، وأضاف أن نجاحه والتكريم الذي ناله يهديه للسودان والمجتمع السوداني الذي أضفى قيمة لنجاحه.

وأوضح أن رسالته -والتي هي بعنوان "التناوب اللغوي"- تحتوي على 537 صفحة، وأنه بدأ تجميع مواد الدراسة منذ عام 2014 وحتى 2018.