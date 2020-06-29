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شاهد.. اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية

منظمة الأغذية والزراعة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن (الأوروبية-أرشيف)
منظمة الأغذية والزراعة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن (الأوروبية-أرشيف)
29/6/2020

نشر الصحفي اليمني مأرب الورد مقطع فيديو يظهر اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية.

ويظهر الفيديو اجتياح الجراد مساحات زراعية كبيرة في محافظة مأرب (وسط اليمن).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه قد يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية؛ بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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