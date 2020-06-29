شاهد.. اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية

نشر الصحفي اليمني مأرب الورد مقطع فيديو يظهر اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية.

ويظهر الفيديو اجتياح الجراد مساحات زراعية كبيرة في محافظة مأرب (وسط اليمن).

انتشار كبير للجراد في مزارع الفواكه والخضروات في مأرب. المزارعون يشكون من أن الجراد بدأ يلتهم محاصيلهم ويناشدون الفاو مساعدتهم بالمبيدات ومستلزمات الرش أسوة بالحوثيين. يتواجد الجراد بأطوار مختلفة منها في طور الدباء والبعض بدأ يجنح وهناك أسراب وصلت لمرحلة النضوج ووضع البيض. pic.twitter.com/EEIEr6UUAi — مأرب الورد (@mareb_alward) June 27, 2020

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه قد يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية؛ بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.